Gara di sci in Val di Luce per la combinata yacht ski

In attesa delle regate i velisti pisani si sfidano sulle pista da sci. La Val di Luce (Abetone) sarà il campo di gara per un confronto tra velisti sciatori che si confronteranno in uno slalom gigante organizzato dallo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa domenica 3 marzo. La classifica che vedrà premiati i primi tre di ogni categoria, verrà abbinata a quella di Tutti a Vela del 26 giugno prossimo per la combinata Yacht Ski 2019. Ogni velista sciatore combinerà i punti dello slalom con quelli dell’imbarcazione con la quale disputerà la classica veleggiata dello Ycrmp che quest’anno avrà un significato particolare vista la ricorrenza dei trent’anni dalla fondazione del Club pisano (1989). Iscrizioni entro il 27 marzo scrivendo a info@ycrmp.com