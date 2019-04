Crossodromo di San Miniato: domenica il via alla stagione agonistica

Il Campionato toscano di motocross sarà protagonista, domenica 7 aprile, al 'Santa Barbara' di San Miniato dove saranno circa 200 i piloti che, in sella alle loro motociclette, si sfideranno nelle diverse categorie e classi previste dalla competizione. L'appuntamento, organizzato dal Moto Club Pellicorse, si svolgerà tra dalle 8 alle 18.30 con, nell’ordine: le prove libere, quelle cronometrate e il carosello di finali che avranno inizio a partire dalle ore 11.00.

L'evento (si tratta della seconda delle undici gare in programma nella stagione agonistica 2019 in Toscana) vedrà la partecipazione anche di piloti provenienti dalla regioni limitrofe e servirà anche per inaugurare ufficialmente il nuovo tracciato: la pista, a seguito di alcuni interventi, si presenta infatti ora più ricca di traiettorie e più scorrevole sul giro in alcuni punti strategici.

I biglietti d’ingresso hanno un costo di 10 euro (intero) e di 5 euro per i tesserati FMI. Il programma di domenica 7 aprile si aprirà alle 8.15 del mattino e fino alle 10.45 sarà possibile assistere ai confronti delle prove libere e cronometrate. Dalle 11.00 il via alle prime attesissime manche finali, con l’ultima partenza del ricco programma prevista per le ore 18.15 circa.