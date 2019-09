Pallavolo: Gds Impianti nuovo sponsor della palestra della Perfecto Oro Casciavola

La famiglia della Perfecto Oro Casciavola si arricchisce di un nuovo sponsor: Gds Impianti, leader nel settore della termoidraulica e nel settore dell'elettricità, sarà al fianco della società rossoblu sponsorizzandone la 'casa'. La palestra di via Pastore infatti assume la denominazione di Pala Gds Impianti. Nata nel 2011, Gds impianti ha la sua sede a Camaiore e offre la soluzione giusta per tutti coloro che sognano una casa più accogliente e moderna oppure un ambiente di lavoro più ecologico, offrendo anche un'assistenza costante - 24 ore su 24 - per qualsiasi necessità ed intervento.

Grande soddisfazione nella dirigenza rossoblu: "Siamo davvero felici di poter abbinare il nostro nome, il nostro logo e la nostra casa, ad una azienda come Gds Impianti. Una realtà giovane, ma già protagonista dell’imprenditoria non solo del territorio della Versilia dove ha la sede, ma anche della nostra area geografica. Gds Impianti rispecchia in pieno il nostro modus operandi, siamo sicuri che insieme otterremo grandi risultati. Intanto li ringraziamo per la fiducia che ci hanno concesso e che siamo certi ripagheremo, per la soddisfazione nostra e dell’azienda che ha creduto in noi".