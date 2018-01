Giana Erminio – Pontedera 3-1| L'anno inizia con un brutto ko per i granata

Il Pontedera conferma le sue difficoltà in trasferta inaugurando l'anno con una sconfitta. A Gorgonzola i granata perdono 3-1 contro la Giana Erminio (alla sesta vittoria di fila in casa) in un match senza storia. I lombardi dilagano nel primo tempo, con la doppietta di Bruno e la rete di Iovine. La squadra di Maraia gioca meglio nella ripresa, ma trova solo il gol di Pinzauti al 79'. Cambia poco per la classifica: la zona playout resta a tre punti di distanza, anche se il secondo ko consecutivo lontano dal 'Mannucci' dopo il 5-1 di Alessandria deve far riflettere.

GIANA ERMINIO – PONTEDERA 3-1

GIANA ERMINIO (4-4-2): Sanchez; Perico, Bonalumi, Montesano, Foglio (82' Seck); Iovine, Pinardi (70' Degeri), Pinto, Chiarello; Perna, Bruno (70' Okyere). A disp.: Dudiez, Concina, Sala, Rocchi, Sosio, Greselin, Capano. All.: Cesare Albè

PONTEDERA (3-5-2): Contini; Frare, Vettori, Risaliti; Tofanari, Spinozzi (77' Borri), Caponi, Gargiulo (58' Paolini), Calcagni (51' Posocco); Raffini (58' Maritato), Pinzauti. A disp.: Biggeri, Marinca, Romiti, Pandolfi, Ferrari, Marseglia, Benericetti. All.: Ivan Maraia

ARBITRO: Francesco Cosso di Reggio Calabria, assistenti: Gaetano Massara di Reggio Calabria e Dario Cucumo di Cosenza

RETI: 27', 43' Bruno, 32' Iovine, 79' Pinzauti

NOTE: Pinardi, Pinto, Foglio, Frare, Vettori, Posocco.