Nuoto: giovane pisana brilla ai Campionati di Riccione

La prima parte della stagione di nuoto 2018/2019 si conclude con ottimi risultati per la giovane nuotatrice Giovanna Campinoti, classe 2005 della società Canottieri Arno Pisa, protagonista delle gare di fondo. Dopo l’argento nei 400 stile libero ed i titoli regionali negli 800 e 3000 stile libero ai recenti campionati svoltisi a Livorno, Giovanna ha partecipato ai Campionati Nazionali Giovanili di Riccione (17 marzo) piazzandosi all’undicesimo posto negli 800 stile libero con il tempo di 9’08’’ ed ottenendo un altro undicesimo posto al Campionato Italiano Indoor Open di Fondo di Riccione (1 aprile) con il tempo di 37’09’’. Grande soddisfazione della società Canottieri Arno,dei compagni di squadra e soprattutto dei suoi tecnici Riccardo Busoni e Giorgio Abis. Ora per Giovanna si attende la convocazione per la rappresentativa toscana al trofeo delle regioni in acque libere.