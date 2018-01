Gruppo Pattinaggio San Miniato: ottimi risultati per la stagione 2017

Si è tenuta lo scorso weekend una serata culinaria per il tradizionale incontro conviviale che il Gruppo Pattinaggio San Miniato organizza ogni anno al termine della stagione sportiva. Il neo-presidente Enzo Cappellini ha salutato gli ospiti intervenuti e ringraziato chi ha lavorato tanto per raggiungere i grandi risultati di quest'anno, che hanno onorato i colori giallorossi non solo nella penisola, ma persino in Europa.

Tra le pattinatrici più in forma del momento spicca la giovane e promettente Gilda Marianelli, che ha saputo conquistare un meraviglioso argento e un bronzo nei Campionati Italiani Indoor, oltre ad aver partecipato alla Coppa Europa con la maglia della nazionale juniores e convocata ai raduni nazionali pre-mondiali. Una proficua stagione per la giovane azzurra, che da tempo gareggia e svolge i suoi allenamenti al centro sportivo di Casa Bonello, un fiore all'occhiello per San Miniato e tutto il Comprensorio del Cuoio.

Tra le stelle nascenti del vivaio sanminiatese risaltano anche le lusinghiere prestazioni delle fiorentine Giuditta Diamante (campionessa regionale) e Chiara Zingoni (sesta ai campionati italiani nella classifica 100mt Sprint). L’allenatore Enrico Papa disponeva anche di altre frecce nella sua faretra, che danno buoni indizi per il futuro, come Mattia Parri, Andrea Soldaini, Alessio Taormina, Filippo D'Alloro, Matteo Villa, i quali, durante la scorsa stagione, hanno mostrato notevoli miglioramenti non solo tecnici ma anche di carattere. A questo primo gruppo di pattinatori si aggiungono facendo sperare il meglio, analogamente, le gemelline Bianchi, Irene e Giorgia, Gaia Malvolti e Matilde Lenzi.

La società ha come obiettivo fondamentale portare più persone possibili ad amare il pattinaggio. Il Gruppo Pattinaggio San Miniato lo sta facendo con la responsabile del settore, allenatore federale di terzo livello, Irene Guerri, la quale anche nel 2017 ha fatto partecipare ai giochi nazionali svoltisi a Fanano le primizie del pattinaggio locale: Filippo, Federico, Giorgia, Alina, Aurora, Chiara e Francesco. Secondo la giovane e ben preparata coach Irene, il giusto approccio per lo sviluppo del pattinaggio nel nostro Paese è sviluppare la qualità degli atleti locali, grazie a un buon allenamento in giovane età. Lo staff tecnico dispone anche di altre figure molto importanti, come Cinzia e Monica, che curano i nuovi innesti in questa disciplina.

Il neo presidente Enzo Cappellini ha preso in mano il Gruppo dopo l’improvvisa scomparsa nell’agosto scorso dell’amico e Presidente Moreno Guerri. E' proprio al compianto presidente che la società rivolge il ringraziamento più grande, poiché questo gruppo e questi ragazzi stanno provando e vivendo emozioni uniche crescendo in una struttura sportiva fiore all'occhiello per la città di San Miniato e non solo.