Hockey: il Cus Pisa Under 18 campione d'Italia

Il Cus Pisa Hockey concede il bis. L’Under 18 maschile conquista il tricolore nella categoria indoor ad una settimana esatta dallo scudetto vinto dall’Under 21 femminile. Al termine delle fasi finali della competizione, ospitate sabato 9 e domenica 10 febbraio negli impianti sportivi di via Chiarugi del Centro universitario sportivo pisano, il Cherubino si è aggiudicato lo scudetto superando nella finalissima l’Hc Bondeno al termine di una partita mozzafiato, decisa agli shoot out. Dopo il vantaggio ferrarese, la squadra del Cherubino ribalta il risultato con le reti di Gallone (rigore) e Zoppi al termine di un’azione magistrale. Il secondo tempo si apre con il pareggio della squadra emiliana. È uno spettacolare gol di Colella a riportare il Cus Pisa in vantaggio, risponde poi la rete dell’Hc Bondeno che fissa il risultato sul definitivo 3-3. Agli shoot out il Cus Pisa fa valere concentrazione e precisione portando a casa il secondo scudetto dopo quello vinto nella stagione sportiva 2006/2007. La squadra del Cherubino ha staccato il pass per la fase finale del campionato dopo aver conquistato, con due vittorie e una sconfitta, il primo posto del girone B, insieme ad Hc Bra, Hc Bondeno e Hcc Butterfly. La vittoria per 5-2 contro l’Hc Bra nella prima giornata delle fasi finali del campionato ha permesso ai gialloblù di accedere alla finalissima e di compiere il primo passo verso il gradino più alto del podio nazionale.

"È lo scudetto più sofferto della mia vita - commenta l’allenatore Nicola Giorgi - siamo entrati da outsider e abbiamo conquistato il titolo: una vittoria del tutto inaspettata, ma fortemente voluta".

"Abbracciare questi ragazzi sprizzanti di felicità è veramente una grande gioia - commenta il commissario del Cus Pisa Marco Treggi - hanno dimostrato una bella capacità sportiva e una grande passione. Anche oggi il Cus Pisa è campione d’Italia".

Da segnalare anche l’ottimo secondo posto conquistato in serie A dal Cus Pisa Hockey femminile, sconfitto per 3-1 dall’Hf Lorenzoni nella finalissima del campionato indoor giocata a Bra.

Questa la formazione del Cus Pisa campione d’Italia: Colella, Bellinvia, Gallone, Zoppi, Cavallini, Scopigno, Malucchi, Carrieri, Moggi, Guiggi, Greco, Cesari, Valverde, Amato. Allenatore: Giorgi.