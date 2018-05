I° Trofeo Aics Pisa - Calcio a 11

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Il 17 maggio al campo di Asciano ha avuto inizio il “I Trofeo AICS” di Calcio a 11, prima manifestazione stagionale della disciplina per il Comitato.

Al via 6 squadre: C.B. Asciano, Amatori M.D.A., ARCI Garzella, La Tinaia, Freccia Azzurra, Pettori-Scintilla.

La partita inaugurale ha visto affrontarsi le compagini cascinesi del La Tinaia e dell’ARCI Garzella, che hanno terminato i tempi regolamentari sullo 0-0. Vittoria ai rigori per La Tinaia, allenati da Mr. Rinaldi, dopo una partita ben giocata a cui è mancato soltanto il goal.

L’AICS riparte con un torneo primaverile che darà seguito ad un Campionato nella Stagione 2018/19.

L’AICS proporrà quindi, oltre ai consolidati Campionati di calcio a 7, 5 3 e Beach Soccer anche il Calcio Amatoriale a 11, a completamento di un Settore Calcio che conta già oltre 140 squadre e collaudato nello staff, composto da Simone Del Moro come Responsabile del Settore Calcio a Pisa e membro della Commissione Calcio AICS Nazionale, Salvador Reale Presidente del Settore Tecnico Arbitrale AICS di Pisa e Mauro Papini Responsabile del Settore Calcio a 5 ed organizzatore degli storici Campionati intitolati a Marco Domenico Verdigi, il Calcetto Verdigi.





