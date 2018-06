Il 24 giugno arriva 'Tutti a vela' con la trentesima edizione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Si è appena conclusa la 151 Miglia –Trofeo Cetilar, edizione dei record e lo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa riparte con i prossimi appuntamenti. Tra questi la trentesima edizione di Tutti a Vela che si preannuncia più ricca e più bella che mai con la partecipazione del Giornale della Vela e si unisce al Tag Heur Vela Cup ad impreziosire una manifestazione sportiva che conclude la fase estiva delle regate del Club pisano presieduto da Roberto Lacorte: “E’ stata una stagione veramente entusiasmante e il nostro club la sta vivendo al massimo. Le regate, le scuole di vela che marciano a pieno regime, la collaborazione col Porto di Pisa che ci ha dato una spinta in più, e ora Tutti a Vela assieme al Vela Cup. Due eventi in uno per festeggiare al meglio la trentesima edizione”. Edizione che si svolgerà domenica 24 giugno e vedrà la collaborazione di sponsor di alto livello: Nautica Sandroni, storico partner con i suoi premi molto ambiti, Color System, Vetus e Scotti Audi. Le iscrizioni sono già aperte recandosi su www.ycrmp.com e solamente i primi quaranta riceveranno la borsa Slam offerta da Nautica Sandroni.

