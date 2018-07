Il Fornacette Casarosa Asd settore femminile si allarga

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

COMUNICATO STAMPA LA FAMIGLIA DEL FORNACETTE CASAROSA ASD SETTORE FEMMINILE SI ALLARGA La squadra CSI Femminile dell'Uliveto "Linda sempre con noi" ha deciso di unirsi al settore Femminile del Fornacette Casarosa ASD.L'ennesima squadra sotto il settore femminile del Fornacette si chiamerà " Fornacette Linda sempre con noi". Il Presidente Luca Baldi non ha esitato alla richiesta del Team Manager Luca Tafi di intitolare la nuova squadra CSI a Linda Baglioni . Il Presidente ricordando la giovane atleta che a 37 anni il 22 maggio 2016 morì a Pontedera falciata da un auto guidata da un ragazzo di 19 anni sotto stupefacenti, mentre la stessa usciva da una dura giornata di lavoro presso il suo bar, ha voluto ricordare così di concerto con tutta la società questa ragazza esempio di virtù e sportività uniche nel suo genere. La squadra " Fornacette Linda sempre con Noi" giocherà a Fornacette insieme all'altra squadra CSI sempre del Fornacette guidata dal proprio Team manager CSI Giada Massantini con il supporto di Federico Guerri e Stefano Schiavi, tecnici e dirigente di indubbio valore. La nuova squadra " Fornacette Linda sempre con Noi" è così composta Team Manager e Mister Luca Tafi, Preparatore e tattico Gaetano Mori , entrambi con una lunghissima e larghissima esperienza sulle spalle per il calcio femminile e con il supporto delle atlete Isotta Baldanzi, Simona Megaro, Valeria Bertolacci, Elisa Fortunati, Alessandra Atzei, Federica Capponi , Francesca Hurle, Valentina Liponi, Lisa Olivotto, Sara Mussi, Simona Secco, Valentina Vagnoni. La società Fornacette quindi si proietta nel mondo nel femminile con veemenza e determinazione e si presenta ai nastri di partenza con due squadre di indubbio valore al campionato CSI, una squadra con la FiGC calcio a 5 e una calcio a 11 FIGC. Questo grazie al supporto di tutti che hanno dato la loro disponibilità e sincera volontà di collaborare per creare un settore femminile di tutto rispetto in questo mondo dove il Fornacette Casarosa, società notissima nel mondo maschile anche fuori dalla Toscana tanto di diventare per Toscana la scuola calcio del Parma Accademy sta diventando nel breve anche una società d'avanguardia anche nel calcio femminile. Non solo per i suoi impianti ma anche per i supporti tecnologici come il GPS individuale per atlete e atleti, campi monitorati durante l'allenamento ma soprattutto la presenza di personale tecnico di primissima qualità e preparazione in tutti i campi sia femminile che maschile. E' cosa di pochi giorni fa la scelta del dirigente sanitario Prof. Ferdinando Franzoni del Polo Sanitario di Viareggio di erigere come punto di riferimento sportivo nella provincia di Pisa il Fornacette Casarosa ASD e instaurare una collaborazione medico sportiva forse unica nel suo genere nella provincia.