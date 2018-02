Il gran giorno dei giovani del Cus Pisa Rugby

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Cresce il rugby pisano marcato Cus Pisa Rugby che domenica scorsa ha registrato un importante tris di successi delle giovanili. La categoria dell'Under 18 regionale, unita con la franchigia del Rugby Union Versilia, ha vinto con la Franchigia Costa Toscana un match giocato con grande intensità e incerto fino all'ultimo, quando gli ospiti hanno perso in avanti l'ovale della possibile parità. 24 a 17 il punteggio finale, frutto di tre mete per parte.



Molto equilibrato anche il match casalingo giocato dall'Under 14 con il Grosseto Rugby Club. I ragazzi allenati da Antonio Risaliti hanno sofferto il gioco fisico dei maremmani, riuscendo a prevalere alla distanza per 22 a 17 solo grazie alla qualità del gioco di squadra culminato con le due mete di Gangolfo trasformate da Vanni.



Tanta soddisfazione anche per l'Under 16. Dopo una stagione ricca di infortuni e di impegno da parte dei giovani giocatori e dei loro allenatori, è arrivata la prima vittoria stagionale. Riuniti in franchigia con gli Apuani di Massa, i ragazzi sono tornati con una larga vittoria dal campo della franchigia di Lucca e dei Titani di Viareggio. 26 a 5 il finale, con quattro mete a referto per Cus Pisa e Apuani. Risultati frutto di lavoro e divertimento, che stimoleranno i ragazzi a far ancora meglio.