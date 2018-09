Il nuoto con il Csi di Pisa: via ai corsi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Lo sport fa bene a tutti, adulti e bambini. La pratica del nuoto, oltre a essere importante per una questione di sicurezza, lo è anche per il benessere dei nostri figli, essendo uno sport completo e adatto a tutte le loro età. Il nuoto è un’attività che comporta il movimento di tutti gli arti, sia braccia che gambe, in maniera ritmica e coordinata, adeguando la respirazione al ritmo delle bracciate; irrobustisce l’apparato muscolo scheletrico: i muscoli si allenano ed è possibile prevenire i disagi per la schiena; favorisce il coordinamento neuromotorio; inoltre procura benefici cardio-muscolari e di tipo respiratorio e favorisce il controllo del peso. Il nuoto per i bambini e per i ragazzi è una fonte preziosa di benessere e di crescita: li rende più disciplinati e fa in modo che capiscano l’importanza di impegnarsi per raggiungere un obiettivo; l’attività sportiva in acqua aiuta a migliorare le capacità cognitive, la concentrazione e perfino l’autostima. Il nuoto adulti è consigliato a chi vuole godere dei benefici dell’attività fisica in acqua: miglioramento delle capacità cardiovascolari e della mobilità articolare, rilassamento, controllo del peso, mantenimento della forza muscolare, il tutto senza limiti di età in un ambiente sicuro e senza rischio di infortuni.

Il CSI -Centro Sportivo Italiano- Comitato di Pisa come ogni anno terrà presso la Piscina Comunale di Pisa, situata nel quartiere Barbaricina in Piazzale dello Sport 1, corsi di nuoto e acquagym. Le attività in acqua si svolgeranno sempre nei giorni di lunedì e giovedì con il seguente orario: acquagym ore 17:40 e 18:20 – nuoto adulti 16:20 – nuoto bambini/ragazzi 16:20 in vasca grande e ore 17:00 in vasca piccola. Per iscriversi ai corsi rivolgersi alla segreteria del CSI in Pisa Via Cisanello 4 , tel: 050 571366 / fax: 050 576134 , email: comitato@csi-pisa.it, con orario dal lunedì al venerdì 10.00-12.30 e 17.00-19.00.