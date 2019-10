Il Tennis Certosa vince la 'Coppa delle Torri'

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Il Tennis Certosa, dopo essersi laureato campione interprovinciale, conquista anche il titolo regionale maschile della Coppa delle Torri superando in trasferta nell'epilogo finale la squadra della Libertas Livorno per 2-0. I punti del trionfo sono arrivati grazie alle vittorie nei singolari di David Cei su Stefano Neri per 62 63 e di Edoardo Pistoletti, che dopo una partita interminabile, ha superato Francesco Volpi col punteggio di 76 67 75. Questo è il coronamento di un percorso iniziato ad aprile e che ha visto la nostra squadra superare tutte le rivali. Infatti alla fine il bilancio è di 12 vittorie e zero sconfitte e questo dato è la riprova di come il titolo sia stato più che meritato. Un plauso a tutti i componenti della squadra composta da Simone Bianchi, Andrea Carboni, David Cei, Cosimo del Punta, Sergio Giusti, Piero Pagliaro, Edoardo Pistoletti e Massimiliano Serradori che si è sempre dimostrata unita per tutta la durata di questa lunga competizione. Un ringraziamento particolare ai tifosi che hanno seguito la squadra anche nelle trasferte più lontane, come quella all'Isola d'Elba, facendole sempre sentire il loro supporto. Grazie anche al nostro presidente Riccardo Martellacci sempre vicino alla squadra finale compresa. Sull'onda di questo giusto entusiasmo, ricordiamo che sono ricominciati i corsi per i bambini/ragazzi e per gli adulti, diretti da uno staff altamente qualificato. Chiudiamo facendo presente che a breve prenderà il via il "Campionato Invernale".