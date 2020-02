Il Tennis certosa vola in finale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Bella prova del tennis Certosa che, superando per 2-1 il T.C. Pisa, si è qualificato per la finale regionale del Campionato Invernale Open di 2° Divisione. La contesa ha visto nel primo singolare la vittoria di Alberto Pistolesi, portacolori del TC Pisa, su Francesco Migliarini, non al meglio fisicamente. A riportare il Tennis Certosa in parità ci pensa un grande Matteo Cicchini che riesce ad avere la meglio di Giovanni Moggiolu. Il doppio decisivo vede da una parte Alberto Pistolesi con Andrea Ferri per il club pisano e Matteo Cicchini con l’esperto Raffaele Taccola per il Certosa. Al termine di due set praticamente perfetti, i “certosini” regalano il secondo punto e la qualificazione in finale che, ricordiamo, si disputerà domenica 9 febbraio al CT Scandicci. Da sottolineare, oltre alla prestazione tennistica, anche la grande presenza di pubblico, con in testa i bambini ed i ragazzi della scuola tennis, che ha sostenuto i nostri giocatori dall'inizio alla fine della gara. Facendo un passo indietro, c’è da dire come la squadra abbia avuto la forza di rialzarsi dopo una partenza nel campionato non certo felice. Infatti il girone eliminatorio si è aperto con due sconfitte nei primi due incontri che non facevano pensare niente di buono. Però i giocatori, guidati dal capitano Marco Gronchi e supportati sempre dal presidente Riccardo Martellacci, non si sono demoralizzati e piano hanno ritrovato la fiducia in loro stessi ed hanno iniziato a vincere. La manifestazione, iniziata il 10 novembre, ha visto qualificare la squadra con due sconfitte (US Cerbaia e TC Scandicci) e tre vittorie (TC Bagni di Lucca, Fiesole Tennis B ed Empoli Tennis School). Raggiunto l'obiettivo minimo, tutti si sono rimboccati le maniche in vista del tabellone ad eliminazione diretta che è partito il 19 gennaio. Qui, nella prima partita disputata in casa, il Certosa ha avuto la meglio del TC Limonaia per 2 a 0. La seconda la vittoria è stata raggiunta in trasferta a Vicopelago dove, contro pronostico, la squadra ha avuto la meglio del CT Lucca, accreditato della testa di serie numero 4. La terza vittoria è quella ottenuta, ancora in casa, con il TC Pisa in un derby non facile. Nella finale, come già detto, il Certosa affronterà il CT Scandicci e la sfida sarà una rivincita in quanto, proprio da questa compagine è arrivata una delle due sconfitte nel girone. I favori del pronostico sembrano essere per gli avversari però siamo sicuri che i giocatori faranno del loro meglio per raggiungere il prestigioso obiettivo ed in settimana cercheranno di prepararsi a dovere, utilizzando tutte le strutture che il Circolo può offrire loro, come i campi da gioco, la palestra, la piscina e gli spazi interni ed esterni. Infine ricordiamo che al Certosa continua anche l'attività dei corsi per i ragazzi e gli adulti e sono in preparazione tutte le squadre che scenderanno in campo nei campionati primaverili under, over e degli affiliati. A questi si aggiungeranno come sempre i tanti tornei sia interni, riservati ai soci, sia a carattere regionale/nazionale. L'attività al Tennis Certosa non si ferma mai.