In gita sulla neve con il Csi di Pisa

Il CSI -Centro Sportivo Italiano- Comitato di Pisa informa che, come tutti gli anni, sono in programma per i mesi di gennaio, febbraio e marzo gite domenicali e weekend sulla neve. La prima uscita è prevista per domenica prossima 20 gennaio alla Doganaccia; a seguire, neve permettendo, gite e weekend si svolgeranno fino al 10 marzo. Per la domenica l’organizzazione prevede il viaggio in bus e il pranzo; ci sarà la possibilità di noleggiare attrezzature, di usare lo skipass e di seguire due ore di scuola di sci di gruppo. E’ prevista la riduzione sul prezzo fino a 12 anni e la gratuità per i bambini sotto i tre anni. Per i weekend, con soggiorno in albergo e pensione completa, sono inoltre praticabili sconti famiglia. Maggiori informazioni presso la segreteria del CSI di Pisa in via Cisanello n. 4(aperta con orario 10-12,30/17-19 dal lunedì al venerdì), tel: 050 571366 mail: comitato@csi-pisa.it.