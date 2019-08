Pisa S.C., i nerazzurri preparano la sfida con il Bologna, si ferma Moscardelli

Tegola in casa nerazzurra per l'infortunio in allenamento di Davide Moscardelli. Il bomber del Pisa S.C., a seguito di un trauma contusivo al piede sinistro, è stato sottoposto ad esami diagnostici che hanno evidenziato una piccola frattura composta del quinto metatarso.

Il giocatore ha già iniziato le previste terapie riabilitative e nei prossimi giorni sarà costantemente monitorato: tra due settimane nuovi esami diagnostici per valutare i tempi di rientro in gruppo.



Intanto gli uomini di mister D'Angelo si preparano all'importante appuntamento di domenica 18 agosto (ore 20.45) quando sul manto erboso dell'Arena Garibaldi affronteranno il Bologna nella gara valida per il terzo turno eliminatorio della Coppa Italia.

I nerazzurri hanno trascorso sul campo la giornata di Ferragosto in vista della sfida.

Oggi, 16 agosto, la squadra sarà a San Piero a Grado per un allenamento pomeridiano, poi domani la consueta rifinitura anche se la preparazione in vista del match con il Bologna si concluderà domenica mattina con una breve seduta sul prato dell’Arena.