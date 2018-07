Serata di gala a Pisa: sul prato dell'Arena Garibaldi si sfidano Inter e Zenit San Pietroburgo

L'Arena Garibaldi si mette il vestito elegante delle grandi occasioni, e si appresta ad ospitare un amichevole di lusso di livello internazionale. Protagoniste del match l'Inter di Mister Spalletti e la formazione russa dello Zenit San Pietroburgo, fino a pochi mesi fa diretta dall'attuale Ct della Nazionale Roberto Mancini. La partita verrà disputata sabato 21 luglio con fischio d'inizio alle ore 20.15.

Per i tifosi nerazzurri e gli appassionati di calcio della città e delle zone vicine a Pisa sarà l'occasione per vedere all'opera campioni del calibro di Nainggolan e Icardi, e assaporare l'atmosfera di una sfida che potrebbe ripresentarsi, in veste ufficiale, nelle prossime competizioni europee per club.

L'evento è organizzato dalla San Marco Sport Events, che per l'occasione ha stabilito che per il settore di Curva Nord ci sarà una prelazione sulla vendita dei biglietti riservata ai residenti nella provincia di Pisa. La precedenza sarà attiva fino alle ore 16 di lunedì 16 luglio. Dopo questa scadenza partirà la vendita libera anche per questo settore dello stadio nerazzurro.

Questi i prezzi per i vari settori, consultabili anche sul sito del circuito Booking Show:

Curva Nord e Curva Sud 18 euro;

Gradinata 28 euro;

Tribuna Inferiore 35 euro;

Tribuna Superiore 48 euro

I ragazzi e le ragazze Under 14 (nati quindi dal 1 gennaio 2005) hanno diritto alla riduzione del biglietto. Dagli 0 ai 3 anni (nati dal 1 gennaio 2015) invece l'ingresso sarà gratuito. I disabili potranno entrare gratuitamente con un accompagnatore sino ad esaurimento dei posti disponibili.