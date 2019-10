Riparte la stagione dell'ippica a San Rossore, tra tradizione e novità

Dopo il grande evento di settembre con i due Campionati del Mondo di endurance, l’ippodromo di San Rossore riapre i battenti per la sua disciplina più tradizionale: le corse al galoppo. Lo farà giovedì 7 novembre, giornata di apertura di una stagione che si protrarrà fino alla domenica 5 aprile 2020 quando si disputerà il 130° 'Premio Pisa'.

Questo scorcio di stagione del 2019 vedrà in programma 15 giornate di corse, delle quali sette domeniche e il 26 dicembre. Il montepremi a disposizione delle scuderie sarà di 1.070.000 euro. "Mentre il Ministero deve ancora chiarirsi quale futuro dare all’ippica italiana, San Rossore, anche sulla scorta dei buoni risultati ottenuti nella scorsa stagione, continua per la sua strada fatta di lavoro e di iniziative per il pubblico - sottolineano dall'ippodromo - la speranza è che qualcosa (anzi, molto) cambi in meglio e che si giunga finalmente a un sistema che riconosca i meriti dei singoli ippodromi tenendone quindi ben presenti le qualità, l’impegno e i risultati. E in questo, San Rossore non è secondo a nessuno, a partire dall’unicità del suo centro di allenamento, per arrivare ai dati di spettatori e gioco sul campo che lo collocano al vertice assoluto in Italia".

L’impegno di Alfea, anche in questa parte di anno senza corse, si è concretizzato, oltre alla gestione quotidiana delle piste di allenamento, in numerosi interventi di manutenzione straordinaria quali la cura delle piste da corsa e di allenamento (arieggiatura, bucatura, piano di concimazione straordinaria, trasemina), alle tinteggiature varie (tribuna, tetto ristorante, poste insellaggio, box di transito, biglietterie, picchetti), dal rifacimento della pavimentazione della zona di insellaggio all’ippodromo e alle scuderie, agli interventi sul fondo di tratti di vialetti e dell’intero tondino coperto, dalla sostituzione di 1300 metri di steccato alle piste di allenamento alla nuova impermeabilizzazione di oltre 500 mq di tetto della tribuna dell’ippodromo. Un piano di interventi straordinari nell’ordine dei 200mila euro.

Il calendario dei grandi eventi della stagione autunnale che va ad iniziare conferma gli appuntamenti tradizionali, cioè i Grandi Premi quali 'Goldoni', 'Rosenberg', 'Criterium di Pisa', 'Andred'. Sono confermate in calendario anche le innovazioni introdotte gli scorsi anni: ci riferiamo alla Tower of Pisa Cup, Listed Race per Purosangue Arabo e la quarta edizione della 'Moutai Cup', sponsorizzata dal noto distillato cinese famoso nel mondo. I cavalli Purosangue Arabo avranno quest’anno a disposizione anche due corse valide come Campionato Italiano ANICA per cavalli di 3 anni e di 4 anni e oltre, mentre una novità assoluta nel programma del Prato degli Escoli saranno due corse per cavalli Anglo Arabo, una delle quali con una importante dotazione costituirà un evento internazionale in collaborazione con la Francia. Da ricordare infine le 6 corse in ostacoli, programmate in due giornate del mese di dicembre, che sono il preludio del cuore della stagione dei saltatori che si svilupperà in gennaio e febbraio.

Ma l’ippodromo di San Rossore non offre soltanto lo spettacolo delle corse. Anche quest’anno è stato progettato un programma ricco di eventi collaterali capaci di coinvolgere il pubblico presente. Oltre alla tradizionale attenzione per le famiglie e per i più piccoli, confermata da un fitto calendario domenicale di intrattenimenti con animatori nell’area dedicata di 'Ippolandia' e dalla presenza dei pony al parco-giochi per il 'battesimo della sella', per i neofiti verrà riproposto il tour gratuito 'Dietro le quinte' nel corso del quale vengono svelati, con l’aiuto di un professionista, i meccanismi attraverso i quali si forma lo spettacolo delle corse. L’iniziativa, giunta ormai alla decima stagione, ha riscosso un crescente successo (oltre 2000 presenze stimate). Molti, inoltre, gli appuntamenti domenicali con iniziative legate ad attività e discipline sportive diverse, alla presentazione di libri, oltre che alle periodiche degustazioni di prodotti tipici del territorio, sempre molto apprezzate dal pubblico.