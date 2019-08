Fc Ponsacco 1920: nominato il custode giudiziario chiesto dal club rossoblu

Ci sono già due sponsor, Toni Luigi Scavi e Demolizioni che dalla sfida della Tim Cup contro il Monopoli compare sui pantaloncini di Caciagli e compagni, e TreZeta Group, il cui logo connoterà il bus dell’Fc Ponsacco 1920. E’ partita la campagna abbonamenti e in campo la squadra costruita in poche settimane, quasi da zero e con budget minimo dal direttore sportivo Andrea Luperini comincia a rispondere alle sollecitazioni del tecnico Luigi Pagliuca. Inoltre da un paio di settimane è stato nominato pure il custode giudiziario chiesto dalla società al tribunale: si tratta della dottoressa Isabella Lelli, stimata commercialista pisana, cui è stata affidata anche l’amministrazione del club rossoblù.

Segni di normalità dopo la tempesta di fine giugno che ha rischiato di cancellare con un colpo di spugna il calcio ponsacchino, salvato solo dall’immediata reazione della tifoseria e di tutta la comunità. "La strada - spiega il presidente Massimo Donati - è quella giusta, ma la salita è ancora lunga e ripida prima di poter dire di aver messo al sicuro l’Fc Ponsacco 1920: la nomina della dottoressa Lelli, con cui siamo in contatto costante, è un passaggio molto importante, ma anche questa mattina, 19 agosto, eravamo a confrontarci con il sindaco Francesca Brogi perché è altresì fondamentale che non venga meno il sostegno della comunità ponsacchina per non vanificare il miracolo compiuto quest’estate".