Join the Game 2019: il torneo di basket nazionale si gioca a Calcinaia

Si tratta della più rilevante manifestazione nel panorama dello sport giovanile italiano. Coinvolgerà 30mila atleti, che su tutto il territorio italiano si sfideranno in accesi duelli 3 contro 3 dando vita ad un vero e proprio campionato nazionale. Lo scopo della federazione è chiarissimo: far giocare a basket tutti i mini-cestisti italiani!

La fase provinciale di questa manifestazione si terrà a Calcinaia, a partire dalla mattina e fino al tardo pomeriggio di domenica 24 febbraio. Sarà l’ASD Basket Calcinaia del Presidente Mario Spoto ad ospitare il Join the Game 2019 riservato alle categorie Under13 e Under14 che coinvolgerà tutto il territorio pisano. Questa scelta voluta dalla federazione premia nuovamente gli sforzi e la passione della società di pallacanestro calcinaiola, ormai splendida e affermata realtà del panorama del pallone a spicchi. Ci saranno 50 formazioni provenienti da tutta la provincia che vivranno una spettacolare giornata di basket nella 'casa' dei furetti bianco blu, il Palazzetto dello Sport di Calcinaia in via S. Ubaldesca.