Il ritorno di Klaus Berggreen: "Pisa è stata la fortuna della mia vita"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Klaus Berggreen, vecchia gloria del Pisa e icona storica del calcio cittadino anche per la sua maglia strappata da Lionello Manfredonia nell’86 nello scontro casalingo con la Juventus, è tornato ieri, 4 aprile, a Pisa, ospite delle Officine Garibaldi per ritirare il premio 'Anconetani alla carriera'.

La consegna è uno degli eventi più importanti del programma organizzato dalla famiglia Anconetani in collaborazione con l’associazione 'You4ever', l’amministrazione comunale, Confcommercio e Fondazione Arpa per celebrare il ventennale dalla scomparsa del presidente Romeo.

Diversi i tifosi presenti in sala dove era presente per l'occasione anche una speciale mostra con tutte le maglie di Klaus Berggreen, compresa quella strappata in Pisa-Juventus. Presente, negli spazi di via Gioberti, anche 'Be different' con le sue cover personalizzate del Pisa storico. A consegnare il premio alla carriera all'ex nerazzurro è stato il sindaco, Michele Conti. Tra i presenti in sala anche l'ex allenatore nerazzurro della stagione '86/'87, Gigi Simoni.