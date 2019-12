L'uomo più forte d'Italia 2019 è Alessandro Castelli

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

L'UOMO PIU' FORTE D'ITALIA 2019 E' ALESSANDRO CASTELLI!!! A Vicopisano il 34enne Milanese vince il titolo Nazionale per la terza volta in 4 anni. Secondo il Romano Lestini, terzo il Brindisino Sternativo. Il Cascinese Marco Guidi chiude sesto. Nelle donne vince Valentina Rossi. Foltissimo pubblico sugli spalti e circa 50 atleti provenienti da ogni parte d'Italia a contendersi il titolo messo in palio dalla finale del campionato Italiano di Strongman. E' il Palasport Vladislovic di Vicopisano ad ospitare per il quarto anno consecutivo la gara che ha incoronato l'uomo e la donna più forti d'Italia, gara che ha avuto grandissimo successo di pubblico sia sulle tribune che da casa. Erano migliaia gli appassionati che hanno seguito in diretta Facebook l'evento, con Vicopisano che si è dunque rivelata nuovamente capitale Italiana della forza. Al termine di una cavalcata di 5 prove molto dure, è Alessandro Castelli, atleta Milanese di 34 anni, a laurearsi Italian Strongest Man 2019 con 47 punti. Secondo classificato l'atleta Romano Michele Lestini con 40,5 punti, sul terzo gradino del podio sale Antonio Sternativo da Francavilla Fontana (BR), con 39,5 punti. Fuori dal podio Emanuele Greco con 28,5pt, Raffaele Lotito 25pt, Marco Guidi 19,5pt, Emanuele Condoleo 17,5pt, Antonio Grimaldi 15,5pt, Andrea Ravasi 12pt, chiude la classifica Emanuele Calcagno con 4pt. Le prime due prove da affrontare erano il Car Walk del peso di 380kg e l'Apollon Axle overhead da 126kg, entrambe vinte da Castelli. Terza prova il Barbell Deadlift da 270kg vinta a pari-merito da Lestini e Sternativo con 10 reps. Quarta prova i Farmer's Walk da 150kg per braccio, vinta ancora da Michele Lestini, il quale ha tentato fino all'ultimo una rimonta disperata sull'avversario. L'ultima prova però, le Atlas Stones da 160kg, ha visto di nuovo trionfatore Castelli, il quale ha così messo il il sigillo definitivo alla propria vittoria. L'atleta Milanese si laurea così campione Italiano di Strongman per la terza volta negli ultimi 4 anni, un dominio interrotto solo da Raffaele Lotito nel 2017, in una finale che vide l'assenza proprio dello stesso Castelli. Intervistato a fine gara, il 3 volte campione d'Italia ha dichiarato: "In realtà è andata meglio di come mi aspettavo, mi ero fatto un disegno mentale di come sarebbe potuta andare questa finale, e quest'anno avevo immaginato che sarebbe stata molto più dura. Perdere pochi punti nel Deadlift e nelle Farmer's mi ha permesso di raggiungere l'obiettivo che mi ero prefissato con un buon margine. Adesso l'obiettivo è il mondiale in Ohio a Marzo, che sicuramente non sarà una passeggiata, ma le prove in programma sono tra le mie preferite, quindi è obbligo provarci!" Nel pomeriggio altri titoli assegnati. La donna più forte d'Italia 2019 è Valentina Rossi da Parma, mentre i vincitori dei titolo nelle categorie Under 105kg ed Under 80kg sono rispettivamente Maksymilian Mioduszewski da Roma e Luigi Dioguardi da Napoli. Nelle categorie Rookie vincono il passaggio a Pro Marco Gallo, Gabriele Cherbacich, Dario Marzo e Rachele Colombo.

Gallery