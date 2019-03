Motorally: ad un passo dal podio Leonardo Tonelli nel Campionato Europeo Rally Tout-Terrain

E' un grande risultato per il giovane pilota cascinese Leonardo Tonelli, che si affaccia per la prima volta in una gara internazionale valida per il Campionato Europeo Tout-terrain di motorally: si è conquistando a Valencia il primo posto di classe (M4 moto oltre 450) e il quarto posto assoluto nella classifica generale al debutto, in una gara molto impegnativa con 167 piloti alla partenza provenienti da 14 nazioni, e con l’ulteriore soddisfazione di essere stato il primo pilota italiano all’arrivo della numerosa compagine proveniente dal belpaese.

La base operativa in terra spagnola del rally era situata nel modernissimo circuito Ricardo Tormo e la competizione, valida come prima prova di campionato europeo, si è svolta dal 5 al 9 di marzo nel territorio della Comunità Valenciana, per una percorrenza complessiva di circa 1500km in quattro duri e impegnativi giorni di gara con ben 570 km di prove speciali cronometrate sui sassosi percorsi iberici. Il pilota cascinese, in forza al Motoclub Costa Etrusca e con l'impeccabile moto curata dal team CF-Racing, ha lottato fino all’ultimo giorno per il podio assoluto, quando alla penultima speciale un piccolo errore di navigazione ha favorito il ritorno del forte pilota locale Alejandro Andreu che ha conquistato così il terzo gradino della classifica e completando il podio di piloti spagnoli, vale a dire il vincitore Tosha Shareina Marzal e Joan Pedrero (ottimo pilota con diverse Dakar alle spalle concluse nei primi dieci). Tutti erano chiaramente avvantaggiati dalla conoscenza dei 'loro', terreni dove si allenano quotidianamente.

Grande sfortuna per il giovanissimo Marco Menichini, compagno di squadra di Leonardo, costretto al ritiro il secondo giorno di gara a causa di una rovinosa caduta che gli ha procurato la rottura del polso destro. Un ulteriore plauso al Motoclub Valdera per la logistica e l'assistenza ai due piloti nei giorni di gara, oltre alle famiglie e a tutti coloro che hanno supportato la lunga trasferta iberica. Proprio questo fine settimana inizierà il Campionato Italiano Motorally con la prima prova organizzata a Massa Marittima (GR), che vede iscritti alla partenza 170 piloti provenienti da tutta Italia e con Leonardo Tonelli ancora sicuro protagonista dell'imminente campionato, forte degli ottimi risultati conseguiti lo scorso anno.

