Motorally: il cascinese Leonardo Tonelli è campione italiano

Ancora grandi soddisfazioni per il giovane atleta cascinese Leonardo Tonelli che, con l’ultimo appuntamento di gara in terra di Sicilia, si è confermato nuovamente campione italiano di motorally in sella alla sua moto Husqvarna, conquistando complessivamente ben tre titoli nazionali: nella categoria E-600, nella under 23 e nella nuova per lui RT3 di Raid TT (vale a dire il campionato con le gare più lunghe di 3 giornate ciascuna), migliorando anche il risultato nella classifica assoluta passando dal 5° posto dello scorso anno al 4° di quest’anno. La prova era valida anche come ultimo appuntamento per il Campionato Europeo Tout Terrain dove si sono distinti alcuni valenti piloti toscani come Mario Conforti, primo nella classe 300-2t, e il giovanissimo Marco Menichini giunto secondo nella classe A con una piccola 125.

L’ultima gara prevista dal campionato si è svolta il 12, 13 e 14 ottobre scorso in Sicilia con base operativa nei pressi della bellissima spiaggia di Mondello, vicino a Palermo, con il percorso che si sviluppava nell’entroterra collinare siciliano; i tre giorni di gara sono risultati molto selettivi per l’inconsueto clima piovoso a quelle latitudini che ha reso il percorso dei motociclisti molto scivoloso, con una navigazione assai serrata e ricca di complicazioni per trovare la giusta direzione.

La competizione prevedeva 300 km il primo giorno con 96 di settore selettivo (prova speciale), 310 km il secondo giorno con altri 90 km di speciale e 250 km il terzo giorno con 44 km di speciale. Una gara molto impegnativa quindi dove Leonardo ha brillantemente conquistato 2 primi posti e un terzo posto di categoria che gli hanno permesso di conquistare meritatamente i tre titoli italiani; da sottolineare poi il risultato del giovanissimo compagno di squadra di Leonardo, vale a dire Marco Menichini di Ponsacco, che ha conquistato il podio con un brillante risultato in gara e poi anche in campionato finendo al 2° posto nella categoria 125.

Dunque si conclude brillantemente anche questa stagione per Leonardo Tonelli che, nonostante i suoi ventuno anni e dopo aver cambiato categoria passando da una moto 300 due tempi a una 'grossa' e impegnativa 500 a quattro tempi, conferma di essere ben più di una promessa del panorama nazionale, ma di essere diventato ormai un pilota maturo per affacciarsi verso i più blasonati rally internazionali.