Libertas Pisa: grande attesa per il nuovo anno sportivo 

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

In un clima sereno e gioioso si è svolto anche quest’anno l’annuale raduno della famiglia Libertas, presso la pizzeria Spigolatrice in Pisa: atlete, genitori, staff. La prima parte della stagione si è chiusa in modo molto positivo: la squadra Under 13 è cresciuta talmente da sembrare un’altra squadra rispetto al passato campionato, il tutto sotto la guida esperta di Giacomo Fantacci. Le ragazze dell’under 12, con un organico nuovo all’80 %, si stanno preparando ad affrontare il campionato 4x 4 sotto la guida di Mario Moi, un allenatore giovane e molto preparato. Il mini-volley, che quest’anno purtroppo stenta a decollare (dal punto di vista numerico) vede un manipolo di ragazzine, vogliose di apprendere, e tutte simpaticamente innamorate della nuova istruttrice Caterina Vissicchio, che in modo professionale ma anche gioioso insegna loro i primi rudimenti della pallavolo, con risultati davvero sorprendenti.

Gallery