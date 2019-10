Livorno - Pisa: polverizzati i 1.440 biglietti a disposizione dei tifosi nerazzurri

Un'ora circa: tanto è durata la prevendita dei biglietti del settore ospiti dello stadio 'Armando Picchi' per il derby di sabato 26 ottobre fra Livorno e Pisa. I 1.440 tagliandi messi a disposizione dalla società amaranto sono stati letteralmente spazzati via dalla passione della tifoseria nerazzurra, che ha preso d'assalto i punti vendita del circuito Vivaticket in città, in provincia e addirittura in Toscana e oltre.

C'è chi si è messo in fila a partire dalle 5 del mattino, chi alla guida della propria vettura è andato a Empoli, Viareggio e lungo la Versilia per assicurarsi l'agognato tagliando. E infini alcuni supportersi si sono organizzati con amici e conoscenti di altre regioni per avere la certezza di non incappare in file chilometriche e acquistare con tranquillità il biglietto che vale l'accesso a una delle due partite dell'anno (il ritorno si giocherà all'Arena Garibaldi a marzo 2020).