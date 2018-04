Livorno - Pisa: gli ultras nerazzurri si muoveranno in treno

Sale progressivamente la febbre da 'derby' in città. Dopo aver polverizzato la dotazione di tagliandi messa a disposizione dal Livorno per la supersfida di sabato 14 aprile, la tifoseria nerazzurra sta vivendo con un crescente fermente l'avvicinamento al match. Si fanno sentire anche i gruppi organizzati della Curva Nord 'Maurizio Alberti', che attraverso un comunicato diramato nella tarda mattinata di mercoledì 11 aprile rendono noto che raggiungeranno Livorno in treno.

"Il ritrovo per la trasferta di Livorno - comunicano gli ultras nerazzurri - è alla Stazione Centrale, sabato pomeriggio alle ore 14". C'è anche un chiaro appello a tutti i sostenitori che con ogni mezzo si recheranno al 'Picchi' per quella che, a tutti gli effetti, potrebbe essere la sfida decisiva per la stagione regolare di entrambe le formazioni. "Il derby a porte aperte per i tifosi torna dopo tanti anni, chiediamo a tutti di presentarsi con sciarpe e bandiere, indossando qualcosa di neroazzurro, le maglie della Curva Nord, le maglie della squadra: porteremo i nostri colori all'Ardenza e daremo spettacolo, come sempre, pensando anche a tutti i ragazzi costretti a firmare in Questura e a passare la giornata al bar".

La Curva Nord infine sottolinea ancora una volta la delicatezza della gestione interna dell'ordine e del rispetto nei confronti della tifoseria avversaria: "Andremo a testa alta anche per loro, con l'orgoglio di essere pisani e la mentalità che ci ha sempre contraddistinto, per cui tutti dovranno seguire le direttive dei gruppi e nessuno dovrà permettersi danneggiamenti inutili e gratuiti".