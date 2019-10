Livorno - Pisa 0-1: le pagelle | Decisivo l'errore di Benedetti, ingenuità colossale di Birindelli

Gioco, ritmo, occasioni: al triplice fischio di Juan Luca Sacchi a festeggiare però è ancora una volta il Livorno, che prosegue nel solco della tradizione positiva del 'derby del Tirreno', fa suo per la 23° volta il confronto con i nerazzurri al 'Picchi' e prende un'incredibile - per come si è concretizzata - boccata d'ossigeno, condannando il Pisa ad una sconfitta immeritata.

Tenacia e fortuna

Zima 6.5, Boben 5, Bogdan 6.5, Gonnelli 6.5, Porcino 6, Luci 6.5, Agazzi 6, Del Prato 6.5, Marras 5.5 (dal 54' Rocca 5.5), Raicevic 6 (dall'81' Murilo sv), Braken 5 (dal 57' Gasbarro 6). All. Breda 5.5

Poca concretezza

Gori 6: fa venire i brividi ai 1.500 cuori nerazzurri ritardando un paio di rinvii in avvio di gara. Impotente sul tocco sfortunato di Birindelli, spettatore per il resto del derby.

Lisi 6.5 (il migliore): sprinta per 95' sulla fascia sinistra, mettendo sempre in imbarazzo gli avversari che si frappongono sul suo cammino. Pronti-via sforna due cross che per poco non vengono trasformati in gol.

Benedetti 5.5: sfortunatissimo nell'occasione del gol che consegna la vittoria del derby al Livorno. Va fuori equilibrio sul liscio di Raicevic davanti a lui e finisce per impallinare il suo portiere. Poi non sbagli nient'altro.

Aya 6: dopo un leggero balbettio in apertura di gara, sale di concentrazione e ritmo annullando tutti gli attaccanti amaranto che girano dalle sue parti.

Meroni 6.5: intraprendente come mai si era visto finora sulla fascia destra nell'insolito ruolo di terzino destro. Esce stremato dai crampi. (Dal 64' Birindelli 4.5: sarà l'emozione di giocare da pisano il derby al 'Picchi', sarà la voglia di incidere in una partita sfortunatissima, però il numero 2 finisce nella trappola tesa da Luci con troppa facilità. Non sfiora neanche il viso del capitano amaranto, ma il VAR in Serie B non c'è e riceve il rosso diretto).

Verna 6: corre per due e tampona tutti i varchi che si aprono sul centrosinistra quando il Pisa gioca in dieci uomini. Costantemente in appoggio alla fase offensiva, come il resto della squadra sbatte sul muro difensivo amaranto.

Gucher 6: pur sfinito dalla fatica corre in avanti fino al 95', cercando di creare i presupposti che potrebbero portare al pareggio. Preciso nel palleggio anche quando la morsa avversaria prova a stringersi su di lui.

Marin 6: la benzina nelle gambe non a livelli ottimali, ma il romeno compensa con la consueta grinta. Strepitosa la chiusura su Marras dopo un ripiegamento di 40 metri. (Dal 60' Di Quinzio 5.5: D'Angelo lo mette in campo per accendere la luce, purtroppo però dopo pochi minuti dal suo ingresso il Pisa si ritrova in dieci e diventa difficile anche per lui creare pericoli).

Siega 6: termina la gara da terzino adattato, sacrificandosi per sopperire alla mancanza di Birindelli. Corre a perdifiato provando a distribuire fosforo in ogni zona del campo con la sua qualità, ma finisce per incidere relativamente.

Marconi 6: tocca due palloni nell'area di rigore amaranto e sfiora entrambe le volte il gol. Sfortunatissimo.

Masucci 6: svaria su tutto il fronte offensivo lasciando a Marconi il compito di fungere da riferimento centrale. Ha sul destro la palla del pareggio ma la spara sui pugni di Zima. (Dal 74' Moscardelli 6: si presenta con una magia nello stretto che porta al cross Siega. Prova a bagnare il suo debutto in campionato con il gol, ma la sponda di Marconi non è buona: il compagno di reparto è in fuorigioco quando tocca la palla).

All. D'Angelo 6: cuore, gioco, determinazione e buona personalità anche nei momenti più 'sporchi' della partita. Il suo Pisa però non vince dal 15 settembre e questa sera ha evidenziato una difficoltà accentuata a convertire in gol le molte occasioni create. Più che l'aver perso contro gli eterni rivali, la delusione deriva dal fatto che il Pisa è apparso incapace di 'mordere' l'avversario quando quest'ultimo barcolla.