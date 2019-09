Memorial Romeo Anconetani: il Livorno vince la terza edizione

Il Livorno Calcio si aggiudica la terza edizione del Memorial Romeo Anconetani disputatosi presso i campi sportivi di Porta a Mare a Pisa e organizzato dal Pisa Ovest, riservato alle categorie 2005 dilettanti e 2006 professionisti.

I ragazzi di mister Bruno Ciardelli hanno avuto la meglio nella finalissima contro il Pisa Ovest (si è giocato al meglio di due minitempi di 35' ciascuno) di mister Paolo Pinzauti per 2-0 con due reti di Osabuohien.

Il Pisa Ovest ha avuto la meglio nel girone A sul Pontedera per 2-0 ed ha pareggiato per 1-1 contro la Pistoiese. Nel girone B il Livorno Calcio dopo il pari contro il Pisa Sc (1-1) ha sconfitto per 1-0 il Navacchio Zambra con un gol di Pallini.

Il derby fra il Pisa Sc ed il Livorno è stato molto combattuto e si è chiuso in parità (1-1). I nerazzurri hanno fallito un penalty con Ferrari e colpito ben due traverse prima del vantaggio dei labronici con Osabuohien lesto a riprendere una corta respinta del portiere. La squadra di Nuti trovava il pareggio con Doveri direttamente su calcio di punizione.

Buona la prova nella 'finalina' del Navacchio Zambra che si aggiudicava il terzo posto ai rigori ai danni della Pistoiese prossimo a disputare il campionato giovanissimi regionali Elite. Il Pisa Sc ha sconfitto con un secco 4-1 il Pontedera nella finale 5-6 posto riscattando la sconfitta con il Navacchio Zambra del giorno precedente.

Hanno arbitrato il 'III Memorial Anconetani' Alessandro e Massimiliano Ippolito, Alessio Ghelardoni e Giacomo Macca della sezione di Pisa.

Al tavolo delle premiazioni con il presidente del Pisa Ovest Bruno Fiori, il vicepresidente Michele Ammannati, I direttori Stefano Cattani e Floriano Guelfi non è voluto mancare Matteo Anconetani, il nipote del compianto Romeo Anconetani.

La società Pisa Ovest ringrazia le squadre partecipanti, le persone intervenute al torneo e tutti gli sponsor Devitalia, Toni Luigi, la clinica di San Rossore e l'impresa Bianchi ma soprattutto lo staff della cucina che ha lavorato duramente nei tre giorni del torneo ai campi sportivi di Porta a Mare in via Livornese.