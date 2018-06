Calcio: Lombardi e Marchetti al Fornacette

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Il Fornacette piazza altri due colpi sul mercato. Gregorio Lombardi attaccante esterno Dal Torre a Cenaia e Alessandro Marchetti centrocampista proveniente dal Peccioli sono due nuovi top player pescati dal bravissimo DS del Fornacette Paolo Del Corso e del suo vice Marchetti . Questi giovani giocatori saranno linfa vitale per la squadra che giocherà una prima categoria di sicuro primissimo livello non nascondendo velleità di vertice. Nei giorni scorsi la conferma di Hemmi che ha portato molto rumore nel mercato. Lo stesso era cercato da molte squadre ma alla fine ha preferito la continuità e serietà d’intenti della società Fornacette. Non è un caso che si pone la stessa società tra le più serie della zona con incredibili e avveniristici impianti sportivi supportati dalla tecnica. Lo staff è sempre alla ricerca di nuove idee concretizzandole con iniziative di primissimo piano. Non è un caso che due ex calciatori di serie a come Silvio Picci e Di Bin i quali hanno fatto a Fornacette una prova di tecnica individuale per moltissimi ragazzi degli anni 2006-7-8-9-10-11-12 . Oltre cento ragazzi hanno partecipato a questo stage gratuito offerto dalla società. Sono state analizzate le carenze di ciascun mini calciatore nella previsione futura di fare mini stage per 15 /20 atleti dove saranno seguiti solo sulle carenze di tecnica individuale nel cercare di migliorare l'individualità di ciascuno. Piccoli calciatori crescono seguiti con perizia dedizione e novità incentrate sulle loro capacità sviluppandole al meglio. Questo è il Fornacette 2.0 e presto ci saranno delle notizie importanti per quanto riguarda il femminile.