Una coppia di sposi pisani ai mondiali di body bulding

Una coppia di sposi pisani porterà la 'croce pallata' in una finale mondiale della specialità di body building. Luca Mammini e la moglie Maria Azzarelli il 7 e l'8 dicembre prossimi con la Nazionale Italiana affronteranno i Mondiali IFBB Word Amateur Master Championship e IFFB Junior World Cup in programma a Tarragona in Spagna.

Un grande risultato per la nostra città che per la prima volta approda ad una finale mondiale di body building. Luca e Maria hanno ottenuto due primi e due secondi posti nelle qualificazioni in programma a Napoli e Bari nel mese di novembre. "Un grande risultato, siamo soddisfatti perché questi appena trascorsi sono stati mesi di sacrificio - raccontano - abbiamo preparato una valigia piena di dolci che mangeremo appena terminati i Mondiali di Tarragona".

I due sposi pisani spiegano anche un po' di segreti del body building. "I tre mesi che precedono la gara sono quelli più duri perché c'è il tiraggio del muscolo e i pasti durante la giornata sono sei più alcuni spuntini. Le regole europee - spiegano Luca e Maria - sono molto più severe di quelle italiane. Noi dopo molti sacrifici - concludono - porteremo in alto la croce pisana ai mondiali e speriamo di ottenere un buon risultato".