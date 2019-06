"Don't worry...we are Back": è già maglietta-mania in città

Un cimelio destinato a restare nella storia dei colori nerazzurri. Si tratta della maglia celebrativa della promozione in serie B, quella che i giocatori hanno sfoggiato nella grande serata all'Arena di lunedì sera, quando sono stati abbracciati dalle migliaia di tifosi che hanno festeggiato il salto nella categoria cadetta.

"Don't worry...we are Back" recita la maglia che ha anche l'immancabile Torre, simbolo della città a fare da colonna portante alla B, una lettera che racchiude il sogno di un'intera tifoseria.

La maglietta è stata realizzata da Beapple ed è acquistabile al costo di 15 euro presso i Pisa Store di via Cesare Battisti e via Luigi Bianchi e presso i punti vendita Bedifferent e Beapple di Borgo Largo.