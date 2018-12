Maratona di Pisa, edizione numero 20: in duemila alla partenza

Sono già 1900 le persone iscritte alla Maratona di Pisa che domenica 16 dicembre taglierà il traguardo dell'edizione numero 20. Le richieste continuano ad arrivare e così l’organizzazione, affidata da qualche anno a 1063AD, che aveva chiuso le iscrizioni sul finire della settimana scorsa, ha dovuto riaprire ancora le registrazioni online. A grande richiesta quindi apertura straordinaria delle iscrizioni possibili fino a giovedì 13 dicembre alle ore 14, mentre per i ritardatari rimane l’ultima possibilità di iscrizione presso l’Expo Maratona nei giorni di venerdì 14 dicembre o sabato 15 dicembre se vi saranno ancora pettorali disponibili.

Così la Maratona si lancia verso le duemila presenze, un numero straordinario, un incremento di oltre il 30% rispetto all’anno passato quando gli arrivati in piazza dei Miracoli furono esattamente 1.310. Un forte incremento che proietta la competizione sempre più vicino alle grandi maratone italiane e probabilmente si assesterà domenica sera tra la settima o ottava posizione assoluta.

Anche per la sorella minore, la Pisanina Half Marathon ci sono piacevoli notizie. Non si può ancora parlare di record, ma ci si sta avvicinando. Ad oggi ci sono 1600 runner che hanno acquistato il pettorale e che fanno diventare la 21 km pisana la seconda mezza maratona della Toscana per numero di partecipanti.

Nel complesso quindi quasi in 4000 saranno al via e tra questi troviamo il numero record di oltre 1000 stranieri provenienti da tutti i cinque i continenti.

Torna anche quest'anno infine la Corsa di Babbo Natale, un evento aperto a tutti, senza alcun obbligo di certificato medico, con corse non competitive su distanze di 3, 7 e 14 km. Venerdì e sabato in Expo e ancora domenica dalle ore 8:00 in Largo Cocco Griffi (zona partenza) ci sarà la possibilità di iscriversi alle Happy Christmas Family Run.