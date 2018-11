La Maratona di Pisa compie 20 anni: appuntamento per il 16 dicembre

Fervono i preparativi in vista della 20ª edizione della maratona di Pisa che si svolgerà domenica 16 dicembre. Saranno 5 le distanze su cui i runner potranno confrontarsi: 42,195km; 21,097km; 14km; 7km; 3km. Tra le novità di quest'anno novità una nuovissima app grazie alla quale sarà possibile seguire le performance degli atleti in real time. Un servizio molto utilizzato nelle gare all’estero che invece in Italia non è mai stato sviluppato. Ogni anno la Maratona di Pisa raduna al via migliaia di atleti provenienti da tutta Italia e non solo. Nella scorsa edizione aveva trionfato il siciliano Antonio Lollo.

Iscrizioni

Chi si iscriverà entro il 30 novembre potrà usufruire di tariffe agevolate. Dopodiché la quota di iscrizione passerà invece da 50 a 55 euro. Le iscrizioni chiuderanno comunque l’8 dicembre e dopo tale data non sarà più possibile iscriversi online. Per i ritardatari rimane l’ultima possibilità di iscrizione presso l’Expo maratona nei giorni di venerdì 14 o sabato 15 dicembre: in questo caso la tariffa sarà di 70 euro. Oltre alla modalità on line sarà possibile iscriversi in forma cartacea nei migliori negozi di 'running' dislocati in tutte le zone di italia.