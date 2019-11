Maratona di Pisa: ecco il percorso della tradizionale kermesse sportiva

Si avvicina la 21ª edizione della Cetilar Maratona di Pisa, in programma domenica 15 dicembre. L’evento, organizzato da 1063AD, conferma, anche quest’anno, la sua forte vocazione internazionale, con quasi il 50% di atleti stranieri sulla totalità degli iscritti.

A meno di un mese dall’evento, è stato ufficialmente definito il percorso che gli atleti attraverseranno durante una delle ultime maratone di questo 2019. Ad attendere i runners da tutto il mondo lunghi rettilinei e un percorso veloce e dinamico, capace di conciliare le esigenze di scorrevolezza, con la possibilità di ammirare le bellezze storiche e naturalistiche di uno scenario unico al mondo.

Anche quest’anno la competizione vedrà professionisti e cultori della corsa mettere alla prova se stessi nella 42 Km e 21 Km competitiva, mentre ad attendere familiari, bambini e amatori ci sarà l’ormai l’immancabile appuntamento con l’Happy Christmas Family Run da 3, 7 o 14 Km.

Il percorso

Piazza Duomo, è questo il suggestivo scenario da cui prenderanno il via la Maratona e la Mezza Maratona. Start fissato alle ore 09.00 di domenica 15 dicembre; tempo massimo per completare il percorso sei ore e mezzo.

Lasciata la piazza alle spalle, si proseguirà percorrendo i caratteristici lungarni della città, per poi dirigersi verso il litorale, costeggiando San Piero a Grado con la sua imponente Basilica romanica.

Arrivati al Km 12,6 le gare si separeranno, la Mezza Maratona tornerà indietro verso l’arrivo, mentre la Maratona procederà in direzione del litorale, attraversando il Parco Naturale di San Rossore.

Giro di boa della Maratona a Tirrenia e rientro sul lungomare, passando per Marina di Pisa, da dove verrà raggiunto il 30° Km in corrispondenza della foce dell’Arno.

Da qui il lungo viale alberato accompagnerà gli atleti per gli ultimi 10 Km, sino all’arrivo ai piedi della Torre, dove verrà tagliato il traguardo.