Maratona di Pisa: la 21ª edizione si correrà il 15 dicembre

Sono quasi aperte le iscrizioni alla 21ª edizione della Maratona di Pisa, che per il 2019 è fissata al 15 dicembre. Lo ha annunciato l'organizzazione, che punta ad affermare la competizione come fra le più importanti d’Italia. Nella scorsa edizione sono stati 1713 gli arrivati al traguardo sui 42,195 km, facendo della corsa la settima nazionale per numero di partecipanti. Un grande risultato quello raggiunto dagli organizzatori della 1063AD, che insieme alla Pisanina Half Marathon e alle non competitive ha di fatto portato circa 5mila persone, tra cui migliaia di stranieri, a correre sulle strade pisane. Il via ufficiale alle iscrizioni è il 5 aprile: ci si può segnare sulla pagina dedicata.

Doppio impegno per Maratona di Pisa 'in tour' da giovedì 4 a sabato 6 aprile con uno spazio espositivo presso gli Expo delle maratone di Roma e Milano, che si svolgeranno in contemporanea questa domenica. In questo stand sarà già possibile iscriversi con uno sconto speciale di 10 euro sulla tariffa d'iscrizione della Maratona e di 5 euro per la Pisanina Half Marathon. Una agevolazione per premiare i tanti runner che fin da ora sceglieranno di correre a Pisa sul finire dell'autunno.