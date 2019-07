Pisa S.C.: terminato il ritiro di Storo con altri due volti nuovi

Il Pisa fa ritorno alla base. La truppa nerazzurra ha concluso il ritiro di Storo, in Trentino-Alto Adige, con l'ultimo allenamento svolto questa mattina sul terreno dello stadio 'Grilli'. L'intera rosa al gran completo, insieme allo staff tecnico e sanitario, ha preso posto sul pullman che la condurrà di nuovo sotto la Torre nella serata di oggi.

Due nuovi arrivi

La squadra potrà beneficiare di due giorni di riposo prima di radunarsi ai campi di San Piero a Grado nella giornata di giovedì 1 agosto. Nella struttura universitaria di via Livornese i nerazzurri riprenderanno la preparazione per la nuova stagione, che partirà ufficialmente domenica 11 agosto con il Secondo Turno di Coppa Italia. Prima di quell'appuntamento, Moscardelli e compagni vivranno un'altra serata di grande lustro all'Arena Garibaldi: domenica 4 agosto il Pisa sfiderà in un match amichevole una formazione straniera, cimentandosi così nella seconda sfida internazionale di questa estate dopo quella disputata ieri in Trentino contro gli ungheresi dell'Eto Futball KBT (1-1 il punteggio finale, gol di Marconi). Il nome dell'avversaria però resta ancora top secret: verrà svelato soltanto nei prossimi giorni.

Intanto sono arrivati due volti nuovi nello spogliatoio nerazzurro, anche se uno proprio sconosciuto non è: Marius Marin e Marco Pinato sono due nuovi centrocampisti a disposizione di Luca D'Angelo, anche se i loro trasferimenti (insieme a quello di Raul Asencio dal Genoa) verranno ufficializzati soltanto quando tutti i cavilli burocratici dei rispettivi contratti (una pura formalità tecnica, gli accordi con i calciatori e con il club rossoblu e il Sassuolo, proprietario dei cartellini di Marin e Pinato) saranno messi a regime. Il mediano romeno torna in nerazzurro dopo poche settimane dallo strepitoso epilogo di Trieste, culmine di una stagione vissuta da grande protagonista e da assoluta rivelazione dell'intera Serie C. Complice anche l'infortunio che ha tenuto fermo ai box Luca Verna per diverse settimane, Marin negli ultimi due mesi e mezzo dello scorso campionato era diventato uno dei perni della mediana di mister D'Angelo. Adesso il classe '98 può riannodare i fili con le 36 presenze messe a referto nella passata annata.

Insieme a lui dal Sassuolo arriva anche Marco Pinato, classe 1995, cresciuto nelle giovanili del Milan come seconda punta o esterno offensivo mancino. Con il tempo Pinato ha allargato il suo raggio d'azione, diventando un vero e proprio jolly dalla metà campo in su. Nelle esperienze con Vicenza, Latina e Venezia, ha ricoperto quasi tutti i ruoli della corsia sinistra: dal terzino al cursore di fascia al trequartista, ma la posizione che più ne esalta la facilità di corsa e le geometrie di gioco è la mezzala in un centrocampo a 3 o a 5. Ecco che quindi Luca D'Angelo può contare su un altro elemento versatile, che può consentire al tecnico pescarese di cambiare modulo di gioco in base alle necessità della gara. Pinato inoltre è un elemento che porta nello spogliatoio nerazzurro una bella dose di esperienza nonostante la giovane età: in carriera vanta già 89 presenze in Serie B.

Vendita libera degli abbonamenti

Fin dalla prima mattinata di oggi si è accumulata una lunga coda all'esterno del Pisa Store di via Battisti, l'unico punto vendita aperto per la sottoscrizione degli abbonamenti per la prossima stagione cadetta. Sabato 27 luglio si è chiusa la fase di prelazione: circa 3.500 sostenitori hanno rinnovato la tessera dello scorso campionato. Da oggi per tutti gli altri tifosi è possibile acquistare l'abbonamento: i punti di riferimento sono gli stessa della prelazione, quindi i Pisa Store di via Bianchi e via Battisti e il Solo Pisa di via Piave.

Visto il grandissimo afflusso, il negozio di via Battisti soltanto per oggi farà orario continuato fino alle 19.

Questo il riepilogo completo degli orari dei tre punti vendita per l'intera settimana:

Pisa Store via Battisti

Martedì - sabato aperto dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19

Pisa Store via Bianchi

Lunedì aperto dalle 15 alle 19

Martedì - sabato dalle 9.30 alle 12

Martedì, mercoledì e venerdì aperto anche dalle 16 alle 19

Solo Pisa in via Piave

Lunedì aperto dalle 15 alle 19

Martedì - sabato dalle 9.30 alle 12

Martedì e giovedì aperto anche dalle 16 alle 19