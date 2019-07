Maxi trattativa fra Pisa e Sassuolo: in nerazzurro Marin e Giani, in Emilia va Meroni

Pisa può riabbracciare uno degli eroi di Trieste. Anche per lui mancava soltanto l'ufficialità, dal momento che da diversi giorni era stato aggregato al resto del gruppo per svolgere l'ultima parte del ritiro di Storo e proseguire poi la preparazione a Montecatini. Adesso che i contratti sono stati depositati, la società di via Battisti ha dato l'annuncio ufficiale che Marius Marin è un nuovo calciatore del Pisa Sporting Club. Il mediano romeno torna in nerazzurro dal Sassuolo, stavolta però a titolo definitivo: una delle rivelazioni dell'intera Serie C nella passata stagione, quindi, diventa un patrimonio del club.

Roberto Gemmi ha chiuso con la società neroverde una maxi operazione che ha coinvolto altri due calciatori: torna in nerazzurro in anche la punta Elia Giani (2000) - trasferito nella scorsa sessione estiva proprio al Sassuolo insieme a Campani e Balduini - mentre compie il percorso inverso Andrea Meroni. Il difensore centrale è stato acquistato a titolo definitivo dal Sassuolo, e subito dopo è stato confermato in prestito al Pisa per due stagioni: quella che sta per iniziare e la prossima. L'ultima ufficialità attesa adesso, al netto delle prossime operazioni di mercato sull'agenda di Gemmi e Giovanni Corrado, è quella di Raul Asencio: anche il centravanti da giorni si allena regolarmente con il resto del gruppo, l'accordo con il Genoa - proprietario del suo cartellino - è totale, manca soltanto la formalizzazione finale.