Atletica: otto medaglie per il Cus Pisa nell’ultima tappa della Coppa Toscana

Quattro ori, un argento, tre bronzi. Dopo gli ottimi risultati ottenuti nelle scorse settimane, la squadra giovanile del settore atletica del Cus Pisa conquista numerosi altri podi nella tappa pisana del circuito regionale Coppa Toscana, raggiungendo anche uno degli obiettivi più importanti: portare in una competizione un alto numero di atleti per partecipare non solo alle gare individuali, ma anche a quelle di squadra. Nell’ultima tappa del circuito regionale della Coppa Toscana, approdata alcuni giorni fa a Santa Maria a Monte, il Cus Pisa ha partecipato con ben 12 atleti, impegnati in gare di corsa veloce, resistenza, lancio del peso, salto in alto e lancio del vortex. A mettersi in mostra sono stati soprattutto Mumen Mahmoud, primo nei 60 metri, nei mille metri (3’08’’) e nel triathlon finale; Pietro Pirelli, terzo nei mille metri (3’15’’) e nel triathlon; Livia Loiacono, terza nel lancio del vortex (23 metri) e quarta nel lancio del peso (7.78 metri), e Margherita Ciandri, quinta nel lancio del vortex (22.51 metri) e ottava nel lancio del peso (7.25 metri). Il Cus Pisa è salito sul gradino più alto del podio anche nella staffetta femminile. Le gialloblù, per la prima volta, hanno partecipato alla competizione con due squadre. A trionfare è stata la formazione composta da Margherita Ciandri, Martina Ciancio, Maddalena Boscarolo e Livia Loiacono. Nella staffetta B, Caterina Nuti, Margherita Bolgarelli, Ilaria Bigelli e Camilla Nelli chiudono con un ottimo tempo, ma non riescono a salire sul podio. Lo fa invece la squadra maschile, che conquista la medaglia d’argento con Mumen Mahmoud, Pietro Pirelli, Andrea Oral Arel e Elia Baudino.

"Le ottime prestazioni, le medaglie e i podi ci rendono orgogliosi - commentano i tecnici Fabio Biagi e Michele Moni - il premio più grande è però vedere sempre un numero maggiore di atleti sul campo di allenamento e di gara e quest’anno il gruppo è in continua crescita e sviluppo".