Memorial Armando Tofani: la 'gialla' vince la regata del ricordo

Si è svolta sabato 14 aprile alle 16 la regata in memoria di Armando Tofani, una gara speciale per ricordare Armandino, pescatore di mestiere e storico vogatore e timoniere della barca verde del Palio di San Ranieri. Per anni Armando Tofani è stato un pilastro dell'equipaggio del Sant'Antonio e anche della barca delle Repubbliche Marinare, scomparso prematuramente nel 2004 per una caduta in Arno. Hanno partecipato alla gara le quattro imbarcazioni a sedile fisso del Palio di San Ranieri, con 8 vogatori e 1 timoniere, anche questi gli stessi del Palio di San Ranieri.

La gara ha visto alla partenza la barca celeste in corsia 1, la rossa alla 2, la verde alla 3 e la gialla alla 4. Nei primi 700 metri la verde è stata in testa, ma poi c’è stata una rimonta della gialla che si è portata in testa a metà gara; anche la celeste è riuscita a superare la verde che è passata in terza posizione. La gara è stata vinta dalla gialla, 2° posto per la celeste, 3° per la verde e 4° per la rossa.

Gallery