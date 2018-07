Per il terzo anno consecutivo torna il Memorial Batoni alla Beach Arena di Fornacette. Il Pisa Beach Soccer è così di nuovo impegnata nell’organizzazione di questo torneo sulla sabbia in onore e ricordo dell’amico Francesco Batoni, prematuramente scomparso qualche anno fa.

Proprio alla viglia della partenza per l’ultima tappa di Campionato Serie A a Bellaria Igea Marina, prende il via la competizione che si disputerà dal 17 al 27 luglio. Saranno impegnati nei match tanto giovani appassionati di calcio sulla spiaggia, esperti e meno esperti, accompagnati anche da alcuni dei campioni del Pisa Beach Soccer.

"Per noi è importante mantenere vivo il ricordo di Francesco Batoni, amico del Pisa Bs da sempre e per sempre. Vogliamo dedicargli questa piccola e semplice competizione per non dimenticarlo mai. Gli impegni ufficiali di Campionato e Coppa Italia, ci tengono spesso lontani da Pisa, vogliamo che questa manifestazione sia anche motivo di ritrovo per i nostri tifosi e simpatizzanti nerazzurri" ha spiegato il presidente Donati, che continua: "Ringraziamo fortemente il Fornacette, nella persona di Luca Baldi in special modo, per il supporto logistico anche nell’organizzazione di questo torneo e non solo. Ricordiamo infatti che gli Impianti Sportivi del centro Masoni sono location abituale dei nostri allenamenti, dei nostri raduni e di tutte le nostre organizzazioni sulla sabbia. Fondamentale per noi questa struttura".

Il Pisa Beach Soccer invita tutti quindi gli amici nerazzurri dal 17 al 27 luglio presso la Beach Arena di Fornacette per assistere ad un divertente spettacolo sulla sabbia. Programma e calendario completo sulla Pagina Ufficiale Facebook del Pisa Bs, dove verranno anche pubblicati post partite, foto, risultati e classifiche.