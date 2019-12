Pisa S.C.: Marconi si ferma per almeno 30 giorni

Fino alla fine del 2019 senza il bomber. E' questo il responso degli esami medici strumentali ai quali è stato sottoposto in questi giorni Michele Marconi, uscito alla mezz'ora della partita contro il Pordenone per un problema al ginocchio sinistro. Come specificato nel bollettino pubblicato pochi minuti fa dalla società di via Battisti, il calciatore "in seguito al trauma distorsivo al ginocchio sinistro riportato nella gara Pisa-Pordenone, ha subito una lesione del menisco esterno che necessiterà di un trattamento chirurgico. Nelle prossime ore il calciatore verrà sottoposto all’intervento in artroscopia. La prognosi sarà di 30 giorni".

Il vicecapocannoniere termina così anzitempo il suo strepitoso 2019: dopo un adeguato periodo di riabilitazione, 'Batman' tornerà a disposizione di Luca D'Angelo per la prima trasferta del 2020 sul campo del Benevento a fine gennaio.