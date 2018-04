Monza-Pontedera 0-1| Granata inarrestabili: terza vittoria di fila

Da sogno a realtà il passo rischia di diventare brevissimo. Perché il Pontedera visto nelle ultime giornate è veramente una delle squadra più in forma del campionato, oltre a una seria candidata per un posto nei playoff. Dopo aver battuto Cuneo e Siena, i granata vincono anche contro il Monza, che in casa non perdeva da più di cinque mesi (ultimo ko il 22 ottobre, 3-0 contro l'Arezzo).

La terza vittoria di fila porta la squadra di Maraia all'ottavo posto insieme all'Olbia (che vince 4-2 sul Livorno), e in attesa della partita tra Giana Erminio e Prato si gode il momento più bello della stagione. La salvezza ora è definitivamente conquistata. Il Pontedera espugna il 'Brianteo' grazie a un rigore di Grassi al 79'. Nel primo tempo il Monza ha avuto le occasioni migliori, ma un Contini superlativo ha tenuto in partita i granata, abili ad arginare l'avversario, colpire al momento giusto. Anche la fortuna ci ha messo del suo nel finale. Al 90' anche i brianzoli hanno avuto l'occasione per pareggiare su calcio di rigore, ma D'Errico ha fallito il tiro dagli 11 metri.

LA PARTITA. Al posto di Corsinelli Maraia schiera Frare sulla fascia destra, con Calcagni ancora interno di centrocampo e Borri in difesa insieme a Rossini e Risaliti. Un 3-5-2 che assorbe come una spugna il palleggio del Monza, schierato da Zaffaroni con il classico 4-4-2 che vede Tentardini terzino sinistro al posto di Origlio, mentre Cogliati, in attacco insieme a Mendicino, sostituisce Cori. I brianzoli fanno girare meglio il pallone, mentre i granata ostruiscono bene il gioco e Grassi prova a innescare Pinzauti per sfondare in avanti.

Sono però i padroni di casa a trovare il primo guizzo al 15' con un tiro dal limite di D'Errico bloccato da Contini. La partita continua su questo copione per tutto il primo tempo, ma in due occasioni è il portiere granata a salire in cattedra. Al 36' respinge in angolo una conclusione di Giudici indirizzata all'angolino, e cinque minuti dopo sventa su Cogliati, pronto a infilare in rete l'assist di Giudici. Un doppio intervento che permette al Pontedera di chiudere il primo tempo sullo 0-0.

La squadra di Maraia spende molte energie per limitare la spinta del Monza, e il tecnico cambia dopo l'intervallo, inserendo al 56' Tofanari sulla fascia destra al posto di Frare e Paolini per Gargiulo in mezzo al campo. Non cambia il modulo e nemmeno l'attenzione della squadra, che non rischia praticamente niente fino al 73', quando Giudici riceve un bel pallone da Mendicino, ma solo davanti a Contini calcia alto. Un errore che viene pagato caro pochi minuti dopo.

Al 79' Caponi viene atterrato in area da Palesi dopo una bella incursione e il Pontedera guadagna il rigore. Grassi non sbaglia dal dischetto e regala l'1-0 ai granata. Zaffaroni prova a rivoltare il Monza inserendo Ponsat in attacco per Mendicino e Carissoni come esterno alto, ma Maraia blinda la sua difesa inserendo anche Vettori (esce Grassi) e passando a un 4-5-1 con il solo Raffini (entrato al posto di Pinzauti) davanti.

Il finale è un assedio dei brianzoli, che aumenta ancora dopo l'espulsione di Borri all'83' per doppia ammonizione. Sulla punizione seguente Contini salva ancora respingendo il destro di Guidetti. Ma al 90' quando Vettori tocca di mano il pallone in area e l'arbitro assegna il rigore al Monza, il pareggio sembra nell'aria. Invece D'Errico calcia fuori dagli 11 metri e i giocatori granata esplodono di gioia, correndo subito dopo il triplice fischio verso i tifosi pontederesi al 'Brianteo'.

MONZA – PONTEDERA 0-1

MONZA (4-4-2): Liverani; Adorni (80' Carissoni), Caverzasi, Riva (90' Negro), Tentardini; Giudici, Guidetti, Galli (63' Palesi), D'Errico; Cogliati (63' Tomaselli), Mendicino (80' Ponsat). A disp.: Del Frate, Origlio, Forte, Trainotti, Padula. All.: Marco Zaffaroni

PONTEDERA (3-5-2): Contini; Risaliti, Rossini, Borri; Frare (56' Tofanari), Calcagni, Caponi, Gargiulo (56' Paolini), Posocco; Grassi (85' Vettori), Pinzauti (64' Raffini). A disp.: Biggeri, Marinca, Romiti, Pandolfi, Ferrari. All.: Ivan Maraia

ARBITRO: Giovanni Ayroldi di Molfetta, assistenti: Davide Moro e Gaetano Massara

RETE: 79' rig. Grassi

NOTE: ammonito Gargiulo. Espulso Borri all'83'.