Nicola Avitabile è il nuovo preparatore dei portieri del Pisa Ovest

Sarà Nicola Avitabile il nuovo preparatore dei portieri del Pisa Ovest per la stagione 2020-21. Si occuperà della preparazione della Prima Squadra, che disputerà il campionato di Seconda categoria e sarà affidata a mister Stefano Garuti e di quella Juniores, che ha trionfato nel campionato di questa stagione. Avitabile ha a lungo vestito la maglia della Juventus vincendo ben tre 'Viareggio Cup' nelle stagioni 2003-2004 e 2005 e giocando assieme ai vari De Ceglie, Masiello e Marchisio. Inoltre è stato anche il terzo portiere della prima squadra per tre stagioni.

L’ex portiere della Juventus spiega i motivi che l’hanno spinto ad accettare il nuovo incarico: "C’è voluto veramente poco perché questa società è ormai stimata da tutti e non solo a livelli dilettantistici. Ho avuto un breve colloquio con il patron che mi ha illustrato il progetto ed ho subito accettato. Sono convinto che si possa fare davvero bene con uno staff davvero di eccezione formato da mister Stefano Garuti che ha esperienza da vendere in questo mondo. I risultati parlano per lui. Noi dovremo cercare di creare una sinergia importante".

Avitabile torna sull’esperienza nel settore giovanile della Juventus: "E’ stata un esperienza importante fatta di tre vittorie al torneo di Viareggio. Ho avuto la fortuna di giocare con giocatori che poi sono diventati calciatori veri, una bella esperienza. Ora però sono concentrato su questa nuova avventura altrettanto stimolante con il Pisa Ovest".