Non restare a guardare! vieni a 'Tutti a vela 2019'

Il 30 giugno, non restare a guardare. È lo slogan che accompagna l’edizione di Tutti a Vela del trentennale dello Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa. Nato nel 1989, il club pisano, ha visto crescere il numero dei soci e dei regatanti arrivando ad essere punto di riferimento della vela della nostra zona e non solo. La veleggiata del prossimo 30 giugno sarà associata al Tag Heur-Vela Cup del Giornale della Vela, la prestigiosa manifestazione itinerante nei porti più prestigiosi della nostra penisola e che farà ancora una volta tappa al Porto di Pisa. È ancora possibile iscriversi attraverso il sito del Vela Cup o dello Yacht Club pisano: www.ycrmp.com , o direttamente alla segreteria dello Ycrmp (338 7348108) e anche sabato prossimo direttamente in Porto. Al momento dell’iscrizione gli armatori riceveranno una bellissima borsa offerta da Nautica Sandroni e, per tutti, i gadget offerti dagli sponsor: Vetus, Lexus Scotti, Color Sistem e dal Giornale della Vela e, come da tradizione, non possono mancare le magliette celebrative per tutti i regatanti. Per le imbarcazioni ospiti del Porto di Pisa condizioni agevolate per lo stazionamento e un servizio fotografico esclusivo targato Ycrmp/Foto Bacci.

