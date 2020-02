Nuova società per il Pisa Beach Soccer

Ieri mattina, 31 gennaio, nello Studio del Notaio Simone Anzellotti di Pontedera, è stata ufficialmente fondata la società Pisa Beach Soccer 2014 SSDRL. La nuova nata eredita parte dell'attività sportiva svolta in questi anni dalla ASD Pisa Beach Soccer, in particolare il titolo sportivo maturato e necessario per la partecipazione al Campionato Nazionale di Serie A F.I.G.C.

I soci della nuova S.r.l. sono Alessandro Donati, Fabrizio Valdrighi, Giovanni Puleo, Andrea Pelli, Fabrizio Del Pecchia, Matteo Marrucci, Fabio Perrone, Massimiliano Orsini e Riccardo Scaramelli.

Nella prima assemblea i soci hanno eletto il nuovo CDA così composto: Alessandro Donati (Presidente), Andrea Pelli (Vice Presidente), Fabrizio Valdrighi (Amministratore Delegato), Fabrizio Del Pecchia (Consigliere) e Fabio Perrone (Consigliere). Nei prossimi giorni sono attese ancora diverse novità che riguarderanno l'area sportiva e non solo. Sono infatti in cantiere nuovi progetti ed eventi , in collaborazione con lo Staff Marketing, dove resterà in piedi la collaborazione con la ASD Pisa Beach Soccer.