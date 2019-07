Nuovo gruppo dirigente del Calcio Uisp: si lavora all'attività 2019/2020

Le associazioni del calcio Uisp Pisa si sono riunite la scorsa settimana per scegliere il nuovo gruppo dirigente per la stagione 2018/2019, alla presenza del presidente del Comitato pisano Cristiano Masi. "Vogliamo tornare ad essere un punto di riferimento essenziale nella realtà sportiva della provincia - dichiara Masi - il lavoro che le nuove figure si troveranno di fronte sarà stimolante e al tempo stesso impegnativo. Coinvolgeremo atleti e dirigenti delle associazioni per affrontare al meglio la nuova stagione sportiva".

"Investiremo sull’attività delle varie discipline - conclude - dal calcio a 11 al calcio a 7 e 5 maschile e femminile, sulla formazione, sul settore arbitrale e disciplinare, e al tempo stesso miglioreremo la collaborazione con i comitati territoriali limitrofi, in particolar modo quello della Valdera, gettando le basi per un’attività condivisa anche a livello interprovinciale".

L’Uisp è una grande realtà che nel recente passato ha visto le associazioni calcistiche del territorio pisano protagoniste sui campi regionali e nazionali. Nella riunione si è iniziato a programmare tutta l’attività 2019/2020 che avrà inizio dal prossimo settembre con i campionati di calcio a 11, calcio a 7 e calcio a 5 maschile e femminile. Al termine, i partecipanti si sono dati un nuovo appuntamento per completare il lavoro organizzativo dell’attività.

Per qualsiasi informazione sull’attività 2019/2020 è possibile telefonare al numero 050503066 dalle ore 17 alle ore 19, dal lunedì al venerdì, o recarsi direttamente alla sede Uisp di Pisa, in viale Bonaini 4.