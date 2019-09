Open day del Cus Junior: il 14 settembre la presentazione della stagione sportiva 2019/2020

"Cambiare per essere sempre all'altezza delle aspettative". Questo l'imperativo che accompagna l'inizio della nuova stagione sportiva del Cus Junior, il settore polidisciplinare del Cus Pisa dedicato ai bambini dai 4 ai 12 anni. Per presentare le attività, il programma e le molte novità della stagione sportiva 2019/2020 torna il tradizionale 'Open day', il pomeriggio di festa e divertimento con lo sport dedicato ai bambini e alle famiglie della città.

L’iniziativa si terrà il 14 settembre presso gli impianti del Cus in via Chiarugi dalle 17. Oltre a conoscere l’equipe di istruttori che seguirà i piccoli atleti nelle tante attività previste, i partecipanti avranno l'opportunità di visitare gli impianti sportivi, scoprire l'ampia e variegata offerta del Cus Junior e sperimentare tutte le attività sportive (calcio, basket, hockey, rugby, pallavolo, tennis, karate, ginnastica ritmica e atletica), che si svolgeranno a partire dal 16 settembre presso la cittadella sportiva universitaria. L'iniziativa si concluderà con un apericena.

Da quest'anno il settore giovanile del Cus Pisa, raggiunta la piena maturità come 'centro Coni' (il progetto nazionale del Coni per l'attività giovanile che ridisegna il modo di fare sport di cui il Cus Pisa è una delle associazioni sportive pilota) cambia passo, differenziando e caratterizzando ancor meglio il proprio ruolo di orientamento ed avviamento allo sport: per gli allievi più giovani, dai 6 agli 8 anni, il primo periodo di attività sarà dedicato all'orientamento con una fase polidisciplinare in cui gli allievi provano e conoscono tutti gli sport. A questa seguirà la fase di avviamento (nel secondo e terzo trimestre): i piccoli allievi vengono 'condotti per mano' verso una delle 'Scuole di sport' del Cus.

I bambini dagli 8 ai 12 anni possono invece scegliere una 'scuola di sport', dove si punta al consolidamento delle capacità motorie e all’apprendimento delle specifiche abilità tecniche dei singoli sport. Il centro prevede anche l'attività 'Baby sport', riservata ai bambini di 4 e 5 anni con un percorso didattico per conoscere il proprio corpo e consolidare gli schemi motori di base. Il Cus si afferma come una vera 'accademia di sport' per i giovanissimi: un progetto reso possibile dalla varietà di impianti e dalla presenza di corsi per ogni disciplina concentrati in un'unica cittadella dello sport.

Tra le altre novità della prossima stagione il progetto 'Scuola calcio' sviluppato in collaborazione con il Centro Tecnico Figc di Tirrenia e con la partecipazione della società calcistica Gello, che pone l'obiettivo di formare i giovani talenti del futuro. E ancora il progetto 'Sport per l'inclusione, sport per tutti' per garantire la migliore accoglienza e accessibilità ai bambini e ragazzi con varie disabilità.

Le attività del Cus Junior seguono il calendario scolastico: saranno inaugurate il 16 settembre, al termine dei partecipatissimi e apprezzati campi estivi che hanno visto l'adesione di tantissimi bambini e ragazzi. Come a scuola sono divise in base all'età: 'Baby sport' (4-5 anni); 'Giocosport' (6-8 anni); Scuole di sport (8-12 anni) e come a scuola si avrà cura dell’inclusione di allievi con disabilità con istruttori specifici.

Per le iscrizioni ai corsi è necessario il tesseramento al Cus Pisa e la presentazione del certificato medico per attività sportiva non agonistica in originale (esclusi i bambini che non hanno ancora compiuto 6 anni). Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi alla segreteria del Cus Pisa in via Chiarugi, 5 o scrivere all'indirizzo mail: polidisciplinari@cuspisa.it.