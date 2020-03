Al via gli Open al Tennis Club Pisa

Dieci giorni di grande tennis al Tennis Club Pisa. Sono iniziati l'Open Maschile e l'Open femminile che registrano la partecipazione di 64 atleti. Il torneo, nato tre anni fa per sottolineare la sempre più attiva partecipazione femminile alle iniziative sportive del Circolo Tennis Pisa, è cresciuto e apre le proprie porte anche ai compagni uomini. Centocinquanta gli iscritti selezionati in una prima fase in base al ranking, garantendo un livello molto alto tra i partecipanti. Confermata la presenza di Davide Galoppini, numero 579 al mondo e di Giorgia Micheletti, promettente atleta del Tc Pisa di 17 anni. La finale sarà domenica 15 sui campi del Tc Pisa. "Siamo molto soddisfatti perché questo torneo è il chiaro esempio di come in questi anni le attività del Tc Pisa sia cresciuta - dichiara il presidente del Tc Pisa Andrea Santini - i nostri soci sono aumentati e per le nostre manifestazioni riusciamo ormai sempre a richiamare atleti di grande livello nazionale, aumentano la proposta non solo per gli appassionati ma per i cittadini tutti":

"L’amministrazione comunale si compiace dell’evento sportivo che anche quest’anno viene si svolge a Pisa e che vede una numerosa partecipazione femminile. Ho consegnato un omaggio floreale a Giorgia, giovane tennista promettente, donandola così idealmente a tutte le partecipanti del torneo di tennis come augurio e per sottolineare, in prossimità dell’8 marzo, come anche nello sport le donne dimostrano che con caparbietà e talento sanno raggiungere gli obiettivi che si prefissano".

Main sponsor dell'evento è il San Rossore Sport Village, il nuovo centro sportivo di Pisa, situato nel Parco di San Rossore, adiacente alla Casa di Cura, attrezzato per l’allenamento indoor e outdoor e dotato di piscina. "San Rossore Sport Village è orgoglioso di essere main sponsor del torneo nazionale Open organizzato dal Tc Pisa - dichiara Simone Casarosa, direttore SR Sport Village - la nostra città ancora una volta si dimostra all'altezza di grandi manifestazioni , grazie alle proprie infrastrutture, alla logistica ma anche alle tante realtà sportive attive. Ed è in questo vivo tessuto cittadino che nasce e si sviluppa il nostro lavoro".