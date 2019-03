Open tennis al Tc Pisa: 64 atlete da tutta la Toscana e non solo

Un torneo a sottolineare la sempre più attiva partecipazione femminile alle iniziative sportive del Circolo e alle competizioni del grande tennis toscano e non solo. Questo è stata la seconda edizione dell'Open femminile Torneo Fisiokinetic, organizzato al Tennis Club Pisa, che ha visto imporsi Camilla Raggi del Circolo Tennis Spezia nella finale contro Cristina Pescucci dell'Associazione Tennistica Piombinese.

Una partita bella e combattuta, tenutasi davanti ad un centinaio di appassionati spettatori e gli occhi vigili degli arbitri Nicola Antonelli e Alessio Ascione. Grande soddisfazione dei due soci titolari di Fisiokinetic, per il secondo anno sponsor dell'evento: “Siamo molto contenti del successo del torneo che ci consente di proseguire nel percorso di ampliamento dei nostri servizi dalla riabilitazione allo sport e al fitness” dichiara Giovanni Santarelli. “La struttura infatti si dedica ormai stabilmente alla valutazione dell’atleta di alta prestazione - aggiunge Simone Casarosa - a questo proposito abbiamo aperto una sezione di medicina dello sport e abbiamo importanti progetti per diversificare le nostre attività”.

Fisiokinetic ha con il Tennis Club importanti progetti futuri: oltre al supporto tecnico nel torneo ITF (22/28 Luglio), nella finale nazionale a squadre Under 16 (27/29 Settembre) e nella finale Over 45 veterani Coni (12/13 Ottobre), è in programma, infatti, una collaborazione a tutto tondo per migliorare le performance di tutti i soci (350 tesserati alla Federazione Italiana Tennis), con particolare riguardo ai giovani della scuola SAT (scuola addestramento tennis).

“Questo torneo femminile si inserisce all'interno di una politica del Tennis Club fortemente rivolta a far crescere la partecipazione del gentil sesso - dichiara il presidente del Tc Pisa Andrea Santini - i risultati di questa nostra politica sono più che tangibili, tanto che nel 2018 siamo stati in grado di fare il primo torneo sociale femminile riservato ai soli soci”.

Le altre semifinaliste erano Elena Raffaeta del Tennis Club di Pistoia e Alessandra Anghel del Tennis Club di Pontedera. Buon risultato di Giorgia Micheletti, la giovane atleta del Tennis Club Pisa che si è aggiudicata la finale delle iscritte Open di III categoria battendo Marta Vicidomini.

Prossimo appuntamento per il Club pisano sarà il Torneo Fit di IV categoria maschile e femminile che si svolgerà il 30 marzo prossimo.